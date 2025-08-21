21 августа 2025, 07:07
Общество

Водителей будут массово проверять сегодня в Петрозаводске

Госавтоинспекция проведет рейд в карельской столице
Рейд ГАИ в Петрозаводске
Фото ГАИ

Сегодня в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инспекторы устроят массовые проверки водителей. Они будут искать нетрезвых автомобилистов. Будут останавливать все транспортные средства подряд.

Горожан просят сообщать о пьяных людях, севших за руль, по телефонам дежурной группы ГАИ: 715-900, 78-44-44.

