21 августа 2025, 07:35
Погода

Минусовые температуры пришли в Карелию

Минувшей ночью на юге республики случились заморозки
Заморозки на почве
Фото: unsplash / Annie Spratt

Минувшей ночью в некоторых населенных пунктах Карелии температура воздуха опустилась до отрицательных значений. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По информации источника, в Пудоже была зафиксирована температура -1 градус. В Ладве столбики термометров опустились до -2 градусов.

Напомним, синоптики обещают в Карелии сегодня до +17 градусов.

погода
заморозки
Ладва
Пудож
новости Карелии