Минусовые температуры пришли в Карелию

Минувшей ночью в некоторых населенных пунктах Карелии температура воздуха опустилась до отрицательных значений. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По информации источника, в Пудоже была зафиксирована температура -1 градус. В Ладве столбики термометров опустились до -2 градусов.

Напомним, синоптики обещают в Карелии сегодня до +17 градусов.