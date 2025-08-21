21 августа 2025, 07:35
Минусовые температуры пришли в Карелию
Минувшей ночью на юге республики случились заморозки
Фото: unsplash / Annie Spratt
Минувшей ночью в некоторых населенных пунктах Карелии температура воздуха опустилась до отрицательных значений. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
По информации источника, в Пудоже была зафиксирована температура -1 градус. В Ладве столбики термометров опустились до -2 градусов.
Напомним, синоптики обещают в Карелии сегодня до +17 градусов.