Новое слово появилось в русском языке благодаря манулу Тимофею

Слово «зажировка» официально внесено в словарный состав русского языка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский зоопарк.

Слово «зажировка» начали использовать специалисты зоопарка, рассказывая о жизни знаменитого манула Тимофея. Этим словом описывается важный биологический процесс - создание у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года во время спячки или при длительном дефиците пищи. От специалистов термин подхватили журналисты, а затем он ушел в народ.

«Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья»,

- отметили в пресс-службе зоопарка.

