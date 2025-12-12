12 декабря 2025, 11:30
Мошенники в мессенджерах мимикрировали под соцфонд
Аферисты под любым предлогом стараются узнать код из смс-сообщения жертвы
фото freepik
Аферисты завели в соцсетях и мессенджерах боты, выдающие себя за Социальный фонд России.
В них используется официальный логотип организации, достоверные формулировки в описании. Мошенники будут стараться обманом заполучить номер телефона и смс-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, банка или другого сервиса, предупреждает «Вестник киберполиции России».
В Социальном фонде заявили, что не предоставляют никаких услуг в мессенджерах, а также не спрашивают ни по телефону, ни в чате коды из смс-сообщений, равно как и пароли, СНИЛС, данные паспорта.