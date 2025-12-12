Педагог из Петрозаводска стала призёром международной олимпиады

Заместитель директора и учитель английского языка петрозаводской гимназии № 17 Марина Долинко стала призёром международной олимпиады учителей-предметников «Профи». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и спорта.

Для Марины Долинко успех на олимпиаде стал третьим достижением: в 2022 и 2024 годах педагог уже становилась призёром.

Кроме представителя гимназии № 17 ещё два учителя из Карелии прошли в финал «Профи».

Олимпиада имеет долгую историю – она проводится с 2008 года. В этом году в отборочном этапе приняли участие более 4600 педагогов из всех 89 регионов Российской Федерации и 22 зарубежных стран. Состязание проводилось по пяти предметам: математика, физика, английский язык, обществознание и финансовая грамотность.