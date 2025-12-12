Интернет и устойчивая связь появились в деревне Киндасово

После установки телеком-объекта жители деревни и путешественники, посещающие эти места, могут пользоваться всеми цифровыми сервисами, в том числе быстрой и удобной навигацией, а также реализовывать цифровые проекты в сфере краеведения, вести блог в Сети, учиться и работать удаленно, заказывать справки на портале «Госуслуги».

Это важный этап для развития нашей территории. Люди, проживающие в Киндасово, не могли вызвать скорую, пожарную и другие службы. Сейчас в деревне качественная, устойчивая связь, что значительно повышает уровень жизни местных жителей»,

— подчеркнула глава Пряжинского городского поселения Ольга Шабловская.

Мы продолжаем расширять сеть МегаФона на территории Карелии, обеспечивать связью и быстрым интернетом удаленные, труднодоступные и малонаселенные уголки нашего региона. Уверен, что надежная связь поможет жителям Киндасово сохранять местные традиции, облегчит решение повседневных вопросов и станет импульсом для новых туристических и образовательных проектов»,

— рассказал директор МегаФона в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Туристы приезжают в Киндасово, чтобы познакомиться с карельской культурой и местным фольклором, услышать, как звучат необычные музыкальные инструменты, узнать о северных мукомольных традициях, попробовать карельские пироги. Как отмечает глава администрации Пряжинского национального муниципального района Дмитрий Буевич, деревня Киндасово — это бренд не только района, но и всей Карелии, а связь МегаФона здесь даст толчок к новому развитию территории и улучшит качество жизни в сельской местности.

Развитие туризма в Республике Карелии позволяет решать целый ряд вопросов, которые благодаря большому количеству гостей, приезжающих в наш регион, становятся экономически рентабельными. Это вопросы строительства объектов инфраструктуры, объектов связи и многих других. И, конечно, яркий тому пример — строительство базовой станции в деревне Киндасово, где живут не только местные жители, есть много дачных кооперативов и куда приезжает множество туристов. Теперь все они будут обеспечены качественной, надежной мобильной связью»,

— прокомментировал заместитель премьер-министра правительства Республики Карелии по вопросам экономики Олег Ермолаев.