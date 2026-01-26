Кай, Герда и Луна родились в Карелии в 2025 году

В этом году специалисты ЗАГС нашей республики снова участвуют в фестивале «Воздух Карелии» (6+). 12 июня там будут регистрировать браки. Все, кто планирует пожениться в День России на рок-фестивале, могут подавать заявления - прием уже открыт. Напомним, что в прошлом году на фестивале зарегистрировали 10 пар. Для них звучал традиционный марш Мендельсона, но в рок-обработке. Татьяна Тимофеева, начальник управления ЗАГС Карелии стала участником проекта «От первого лица».

Татьяна Тимофеева рассказала, что в республике торжественные регистрации устраивают не только для молодоженов, но и для тех, кто отмечает юбилеи семейной жизни: серебряные, золотые и изумрудные свадьбы. Таких торжеств в Карелии в 2025 году было 345.

По-прежнему молодые семьи выбирают красивые даты. Например, 25.12.2025 года в Петрозаводске зарегистрировали 25 браков. А под самый Новый год, в последний рабочий день - 30 декабря поженились 16 пар.

Большая часть молодоженов выбирают марш Мендельсона, но есть и те пары, которые заказывают просто классическую музыку или какую-то личную важную песню. В карельском ЗАГСе выполняют все желания.

А теперь самое интересное — имена, которые выбирают родители для своих детей. Среди популярных женских имен в 2025 году София, Есения, Ева, Анна и Варвара. Среди мужских - Максим, Александр, Матвей, Артем. А вот список редких имен для девочек: Эстер, Ясмин, Розолина, Саманта, Эстелла, Лукерия, Герда, Луна и в этот список, по данным карельского ЗАГСа, вошла Людмила.

Мальчиков родители тоже называют изысканно: Эйно, Федот, Теодор, Космос, Марс, Трофим, Кай.

Когда бы ни поженились и под какую музыку, как бы ни назвали своих малышей — просто будьте счастливы!