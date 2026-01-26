26 января 2026, 16:26
Молодежь Петрозаводска взялась за лопаты
В центре и районах карельской столицы дали бой снегу
Фото: «Петрозаводск говорит»
Юные жители Петрозаводска очистили от снега пешеходные дорожки и подходы к игровым и спортивным комплексам, сообщили в администрации города.
На субботник вышли активисты различных молодежных общественных организаций, Карельского регионального центра молодежи и студенческого профкома ПетрГУ. Вооружившись лопатами, они навели порядок в Государевом саду, сквере Жуковского и парке Удега, которые расположены в центре города, Сулажгоре и Птицефабрике.
Ранее сообщалось о жителях Эссойлы, которые с лопатами и ножницами вышли обустраивать лыжню для зимних забегов.