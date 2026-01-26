Началась охота на пугающих жителей Карелии волков

В Питкярантском округе началась охота на волков, напугавших жителей поселка Салми. Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

Напомним, ранее жители республики рассказали о том, что видели хищников прямо в границах своего поселка. Волки совершенно не боятся людей и спокойно разгуливают по населенному пункту.

Информацию о выходе диких зверей оперативно принял старший госинспектор по округу Руслан Недашковский. Инспектор совместно с охотпользователем провели обследование территории, для охоты на волков были выставлены флажки, однако звери вышли за огражденную территорию. Пока охота не принесла результатов.

Специалисты еще раз попросили держать собак в запираемых помещениях, чтобы не привлекать волков в населенные пункты.