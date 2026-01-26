До 20 градусов мороза прогнозируют на вторник в Карелии

Завтра, 27 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-15°С, днем -9,-11°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов, днем местами по восточным районам небольшой снег. Местами гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°С, местами до -20°С, днем -9,-14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -11-16, малооблачно.

В Сегеже -12-15, облачно.

В Сортавале -9-12, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме.