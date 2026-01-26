Россиянин погиб под лавиной в горах Японии

В Японии при сходе лавины погиб 42-летний сноубордист из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье, 25 января, в префектуре Нагано. Россиянин катался в горах на высоте около 1100 метров в составе группы из трех человек. Внезапно их накрыла лавина. Двое товарищей нашего соотечественника сумели спуститься вниз, а он пропал. Сегодня мужчина был найден в ходе поисковых работ. Врачи констатировали его смерть.

