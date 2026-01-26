26 января 2026, 16:47
Жителей Петрозаводска пригласили на бесплатные репетиции
Вокальные коллективы в столице Карелии ищут новых участников
Фото: shopify.com
Хор «Онежская чайка» и вокальный мужской ансамбль «Онежский меридиан» объявили набор участников, сообщили в Городском доме культуры Петрозаводска.
«Будем рады знакомству и совместному творчеству»,
— говорится в сообщении.
По информации источника, коллективы являются постоянными участниками различных мероприятий и праздников Петрозаводска и Карелии.
Занятия проводятся бесплатно в помещении, где созданы комфортные условия для творчества и доброго общения.
