Жителей Петрозаводска пригласили на бесплатные репетиции

Хор «Онежская чайка» и вокальный мужской ансамбль «Онежский меридиан» объявили набор участников, сообщили в Городском доме культуры Петрозаводска.

«Будем рады знакомству и совместному творчеству»,

— говорится в сообщении.

По информации источника, коллективы являются постоянными участниками различных мероприятий и праздников Петрозаводска и Карелии.

Занятия проводятся бесплатно в помещении, где созданы комфортные условия для творчества и доброго общения.

