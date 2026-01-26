Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Регулярная физическая активность снижает риск преждевременной смерти, но, согласно исследованиям ученых, важен не столько общий объем тренировок, сколько разнообразие выполняемых упражнений, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал BMJ Medicine.

Более 30 лет специалисты отслеживали уровень физической активности у более 111 тысяч участников. Особое внимание уделялось не только количеству времени, потраченному на движение, но и различным типам нагрузок — от ходьбы и бега до силовых тренировок, плавания и садовых работ.

Результаты показали, что более разнообразные виды активности связаны с меньшим риском смерти.

