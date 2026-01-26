26 января 2026, 20:15
Соблюдение простых правил снизит риск заражения ОРВИ
Жителям Карелии рассказали, что поможет избежать заражения вирусами
Фото: shopify.com
В республиканском Роспотребнадзоре напомнили жителям республики правила, которые помогут не стать жертвой вирусов — виновников простудных заболеваний.
Прежде всего, следует тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком. Не рекомендуется прикасаться к лицу грязными руками.
Следующие правила касаются общественных мест. Нежелательно посещать места массового скопления людей в час пик, а если вы там оказались, то следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Еще одно правило — регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.