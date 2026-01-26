Соблюдение простых правил снизит риск заражения ОРВИ

В республиканском Роспотребнадзоре напомнили жителям республики правила, которые помогут не стать жертвой вирусов — виновников простудных заболеваний.

Прежде всего, следует тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком. Не рекомендуется прикасаться к лицу грязными руками.

Следующие правила касаются общественных мест. Нежелательно посещать места массового скопления людей в час пик, а если вы там оказались, то следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Еще одно правило — регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.