Соблюдение простых правил снизит риск заражения ОРВИ

Жителям Карелии рассказали, что поможет избежать заражения вирусами
В республиканском Роспотребнадзоре напомнили жителям республики правила, которые помогут не стать жертвой вирусов виновников простудных заболеваний.

Прежде всего, следует тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком. Не рекомендуется прикасаться к лицу грязными руками.

Следующие правила касаются общественных мест. Нежелательно посещать места массового скопления людей в час пик, а если вы там оказались, то следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Еще одно правило регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.

