Путь донора: петрозаводчанин спас пациента со смертельным диагнозом

Текст: Марина Бедорфас

Молодой петрозаводчанин спас жизнь пациенту со смертельным заболеванием крови. Олег сдал кроветворные клетки и стал реальным донором. По закону о защите доноров несколько лет после донации мы не имеем права раскрывать персональные данные донора, а также и реципиента, которому провели трансплантацию. Все, что сегодня мы можем рассказать об этих людях: Олег из Петрозаводска, пациент - мужчина 1975 года рождения с тяжелым заболеванием крови. Трансплантация кроветворных клеток, которые вырабатывают костный мозг, прошла успешно в 2024 году. Как правило, в таких случаях трансплантация кроветворных клеток - это единственный шанс спасти жизнь. Олег знал об этом.

В Карелии создан Регистр доноров кроветворных клеток (костного мозга). В базе на сегодняшний день 6760 доноров со всей России и из других стран. Руководит Карельским регистром его создатель - врач-гематолог Юрий Иоффе.

История Олега началась в студенческие годы. Студенты-медики, а также другие волонтеры активно проводят акции и привлекают в Регистр новых потенциальных доноров. Наш герой уже задолго до этого стал донором крови. И новый вид донорства его не пугал. А скорее привлекал - это еще один шанс помочь другому.

«Вступить в Регистр было несложно. Мы заполнили анкеты, поскольку не было никаких противопоказаний по здоровью, взяли мазки из полости рта, пробы отправили в лабораторию, через некоторое время я получил уведомление, что включен в качестве потенциального донора в базу. Каждый год я подтверждал свои данные. И вот в 2024 году, спустя, наверное, лет семь, мне позвонили. Из этого звонка от Юрия Иоффе я узнал, что мой генетический близнец серьезно болен. И я могу ему помочь, став донором. Я не раздумывал, сразу согласился. И мне, вообще, было не важно: ребенок, взрослый, мужчина или женщина, где живет, чем болеет, какой национальности. Есть человек со смертельным заболеванием, и я его реально могу спасти, ну, хотя бы попробовать. И я согласился».

Прежде чем донор из Карелии отправляется в Петербург для сдачи клеток, он проходит очень серьезное обследование. Олег рассказал, что так подробно его не изучали еще никогда.

«Это было очень тщательное обследование, анализы, УЗИ сердца, УЗИ головы и так далее. В итоге я подходил для донации. Донор не забоится ни о чем, для него все организовано: нет очередей, нет забот, где ты будешь в Петербурге жить, как ты туда поедешь. Все было забронировано, очень удобно. Из рабочего процесса я выпал на 7 дней. Но мне выдали официальный больничный».

В Петербург Олег поехал вместе с супругой. Она сразу его поддержала, сама состоит в Регистре. И восприняла эту ситуацию как шанс сделать доброе дело. В больнице перед донацией донору делают специальные инъекции - вводят препарат, который стимулирует выброс кроветворных клеток. Медики обучили пару, и супруга сама делала уколы в гостинице рано утром и поздно вечером. А в остальное время они могли гулять. Олег рассказал, что это было лето, поэтому они очень хорошо провели время.

«От препаратов у меня было единственное побочное действие - головная боль. Но я уточнил, что можно выпить обычное обезболивающее. Принимал таблетку и чувствовал себя хорошо».

Через несколько дней настал момент донации. Этот процесс происходит следующим образом: из вены на одной руке берут кровь, она проходит через специальтный аппарат, который фильтрует специальные клетки, а через вену второй руки возвращается в организм донора.

Вся процедура у Олега заняла 4 часа. Он рассказал, что много лет сдает кровь, у доноров берут 450 мл, а здесь забор составил 400 мл.

«Во время сдачи клеток я смотрел фильмы. Очень теплая, хорошая атмосфера там создана, отличные медработники».

О своем генетическом близнеце Олег знает до сих пор только то, что это мужчина 1975 года рождения. К слову, реципиент старше донора. Говорит, что хотел бы с ним начать переписку, когда это будет разрешено. Но очной встречи очень стесняется. Олег скромный молодой человек и переживает за то, что спасенный мужчина будет его благодарить, а ему будет от этого очень неудобно, поскольку считает, что ничего геройского он не совершил.

«Своим родителям я не сказал ничего о том, зачем еду с супругой в Санкт-Петербург. Они думали, у нас небольшой отпуск. Они люди впечатлительные, эмоциональные, я не хотел их волновать. К сожалению, не все люди знают о таком виде донорства. И у многих еще есть страхи и опасения по поводу забора костного мозга. А когда мы уже вернулись, на следующий день у меня был юбилей. Мы все собрались на мероприятие, и там я рассказал родным. Сначала они удивились, а потом начали меня целовать, обнимать, и, конечно, очень гордятся».

Подарки и чудеса могут быть разными, иногда даже вот такие - ценою в жизнь. Олег очень счастлив, что смог стать донором, помочь другому человеку. А мы очень счастливы, что можем рассказать такую историю.

И теперь немного важной статистики. В 2025 году Карельский регистр доноров кроветворных клеток (костного мозга) активировал и обследовал 6 доноров, и из них 4 донора сдали биоматериалы для генетических близнецов.

В этом году руководитель Регистра Юрий Иоффе получил 69 запросов на поиски доноров: 23 из России и 46 из других стран.

Кроме того, он провел 14 предварительных поисков доноров в других базах данных по запросам из России. 53 пробы новых доноров отправлены в лабораторию, и в январе ожидают получение результатов типирования этих доноров.

И новые 12 проб ожидают следующей отправки в лабораторию, и после того как будет сформирована посылка (минимальное количество для отправки - 50 проб) ее отправят в лабораторию - это будет уже в следующем году. В этом году психологом Дарьей Авдеевой проведено научное исследование «Мотивационно-ценностные ориентации доноров костного мозга» на базе Карельского регистра, и его публикация ожидается в ближайшие месяцы.

