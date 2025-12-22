Петрозаводчанин спас жизнь пациента со смертельным диагнозом

Сегодня мы вам предлагаем необычный эфир. Все дело в том, что вы не увидите нашего героя. Но обязательно услышите его. Олег из Петрозаводска - не секретный агент и не сотрудник силовых ведомств. Он гораздо круче. Петрозаводчанин стал донором кроветворных клеток для пациента со смертельным заболеванием крови. Без трансплантации клеток (как раз они отвечают за выработку нового костного мозга) таких больных не спасти.

По закону о защите доноров мы не можем несколько лет после донации раскрывать персональные данные донора и реципиента.

Олег из Петрозаводска стал донором для мужчины 1975 года рождения. Пациент чувствует себя хорошо. Это пока вся личная информация, которую можно раскрыть. Обо всем подробно гость нашей студии рассказывает сам.

Немного статистики: в 2025 году Карельский регистр доноров кроветворных клеток (костного мозга) активировал и обследовал 6 доноров и из них 4 донора сдали биоматериалы для генетических близнецов.

В базе на сегодняшний день 6760 доноров со всей России и других стран. В этом году руководитель регистра Юрий Иоффе получил 69 запросов на поиски доноров: 23 из России и 46 из других стран.

Кроме того он провел 14 предварительных поисков доноров в других базах данных по запросам из России. 53 пробы новых доноров отправлены в лабораторию, и в январе ожидают получение результатов типирования этих доноров.