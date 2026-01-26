Опубликован рейтинг самых распутных стран мира

Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт World Population Review.

«При расчётах учитывались данные 45 стран по таким показателям, как среднее количество сексуальных партнёров, средний возраст первого полового контакта, легальность проституции, общественное отношение к добрачным сексуальным отношениям и уровень распространённости заболеваний, передающихся половым путём»,

— говорится в сообщении.

В Австралии, занявшей первую строчку в списке, среднее количество партнёров — 13,3, а средний возраст первого полового акта — 17,9 лет.

Сообщается, что в первую десятку вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР. Россия оказалась на 32-м месте. В нашей стране среднее количество партнёров составило девять, а возраст первого полового контакта — 18,7 лет.