Пешехода госпитализировали после ДТП в Петрозаводске

В районе дома № 73 по Лесному проспекту в Петрозаводске 43-летний водитель автомобиля Great Wall не уступил дорогу и наехал на пешехода. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

30-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11 декабря в 17:56. В результате дорожного инцидента она получила травмы и была госпитализирована.

ГАИ Петрозаводска напомнила водителям заранее снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами, а пешеходам рекомендовала использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

