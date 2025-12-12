Минздрав проверит, сколько реально получают в медицинском колледже

Карельский Минздрав проверит, какую зарплату реально получают работники медицинского колледжа.

Согласно сведениям ведомственной статистики, среднемесячная начисленная заработная плата преподавателей Петрозаводского базового медицинского колледжа за январь-октябрь 2025 года составила 67 914 рублей, или 109% от целевого значения (прим.ред целевой показатель составляет 62 268 рублей). Но зарплата конкретного работника может быть как выше, так и ниже целевого показателя в зависимости от квалификации работника и выполняемой нагрузки. При начислении зарплаты обеспечивается гарантия об установлении уровня оплаты труда не ниже минимального размера оплаты труда.

Если зарплата, предусмотренная системой платы труда учреждения (оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе выплаты за квалификационную категорию), ниже МРОТ, то работнику доплачивают до установленного минимального уровня.

По информации министерства в медколледже к размеру МРОТ прибавляют доплаты за классное руководство (5000 рублей), за дополнительные часы работы, начисляют на общую сумму районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. С нового года МРОТ составит 27093 рубля с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки.

После появления в СМИ информации о заработках преподавателей, Минздрав решил проверить начисления зарплаты работникам медколледжа. Хотя в ведомстве заверили, что постоянной основе проводят проверки по обращениям работников, а ошибки и недочеты, если они есть, то устраняют.