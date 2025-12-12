12 декабря 2025, 11:48
Общество

Минздрав проверит, сколько реально получают в медицинском колледже

Среднемесячная зарплата преподавателей Петрозаводского базового медицинского колледжа составила 67 914 рублей, утверждают чиновники
деньги
фото «Петрозаводск говорит»

Карельский Минздрав проверит, какую зарплату реально получают работники медицинского колледжа.

Согласно сведениям ведомственной статистики, среднемесячная начисленная заработная плата преподавателей Петрозаводского базового медицинского колледжа за январь-октябрь 2025 года составила 67 914 рублей, или 109% от целевого значения (прим.ред целевой показатель составляет 62 268 рублей). Но зарплата конкретного работника может быть как выше, так и ниже целевого показателя в зависимости от квалификации работника и выполняемой нагрузки. При начислении зарплаты обеспечивается гарантия об установлении уровня оплаты труда не ниже минимального размера оплаты труда.

Если зарплата, предусмотренная системой платы труда учреждения (оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе выплаты за квалификационную категорию), ниже МРОТ, то работнику доплачивают до установленного минимального уровня.

По информации министерства в медколледже к размеру МРОТ прибавляют доплаты за классное руководство (5000 рублей), за дополнительные часы работы, начисляют на общую сумму районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. С нового года МРОТ составит 27093 рубля с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки.

После появления в СМИ информации о заработках преподавателей, Минздрав решил проверить начисления зарплаты работникам медколледжа. Хотя в ведомстве заверили, что постоянной основе проводят проверки по обращениям работников, а ошибки и недочеты, если они есть, то устраняют.

Обсудить
Метки: 
Зарплата
медколледж
Минздрав
МРОТ