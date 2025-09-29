29 сентября 2025, 13:47
Назван МРОТ на 2026 год
Минимальную зарплату в России в следующем году поднимут до 27 тысяч рублей
Фото: freepik
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении в 2026 году МРОТ до 27 093 рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц», - говорится в тексте проекта федерального закона.
Ранее сообщалось о том, что материнский капитал в следующем году вырастет почти до миллиона рублей.