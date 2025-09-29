Назван МРОТ на 2026 год

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении в 2026 году МРОТ до 27 093 рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц», - говорится в тексте проекта федерального закона.

Ранее сообщалось о том, что материнский капитал в следующем году вырастет почти до миллиона рублей.