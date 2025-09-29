«ПКС – Водоканал» модернизирует очистные сооружения

АО «ПКС – Водоканал» продолжает модернизацию канализационных очистных сооружений (КОС) Петрозаводска для повышения экологической эффективности

Главная цель – улучшение качества очистки сточных вод и сохранение чистоты Онежского озера. В конце августа 2025 года на КОС были успешно завершены пусконаладочные работы новой системы ультрафиолетового обеззараживания.

УФ-лампы для очистки воды

Следующим этапом стала установка современного оборудования для аэрации – насыщения очищенной воды кислородом. Это необходимо для поддержания естественного баланса экосистемы: подводные обитатели должны получать достаточное количество кислорода, чтобы избежать его дефицита.

Согласно экологическим нормам, содержание растворенного кислорода в воде должно составлять не менее 6 мг/л в зимний период и не менее 4 мг/л летом.

Оборудование внутри станции УФО

Работы по модернизации планируется завершить до конца 2025 года.

«РКС – Петрозаводск» уверены, что забота об экологии – это вклад в благополучие будущих поколений. Обеспечивая комфорт и уют в домах жителей, предприятия стремятся бережно сохранять природу Карелии.

Фото: РКС-Петрозаводск