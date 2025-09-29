Россиянам хотят разрешить самим выбирать, когда включать отопление

Россиянам хотят дать возможность самим выбирать, когда включать отопление в квартирах. Депутаты Госдумы обратились с инициативой в минстрой.

Они предложили дать возможность собственникам квартир голосовать на портале Госуслуги за начало отопительного сезона, а не дожидаться среднесуточной температуры в 8 градусов в течение пяти дней. На инициативу обратило внимание издание РИА Новости.

Голосование предлагается проводить среди жильцов домов, подключенных к одной ресурсоснабжающей организации. Если большинство будет за, то ресурсоснабжающая организация обязана будет включать отопление раньше срока.

Таким образом авторы инициативы предлагают изменить формальный подход к началу отопительного сезона, чтобы учитывать реальную потребность граждан и минимизировать количество жалоб.