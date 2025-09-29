29 сентября 2025, 15:01
Россия

Россиянам хотят разрешить самим выбирать, когда включать отопление

Депутаты предложили разрешить голосовать на Госуслугах за начало отопительного сезона
девушка мерзнет
фото freepik

Россиянам хотят дать возможность самим выбирать, когда включать отопление в квартирах. Депутаты Госдумы обратились с инициативой в минстрой.

Они предложили дать возможность собственникам квартир голосовать на портале Госуслуги за начало отопительного сезона, а не дожидаться среднесуточной температуры в 8 градусов в течение пяти дней. На инициативу обратило внимание издание РИА Новости.

Голосование предлагается проводить среди жильцов домов, подключенных к одной ресурсоснабжающей организации. Если большинство будет за, то ресурсоснабжающая организация обязана будет включать отопление раньше срока.

Таким образом авторы инициативы предлагают изменить формальный подход к началу отопительного сезона, чтобы учитывать реальную потребность граждан и минимизировать количество жалоб.

Обсудить
Метки: 
отопительный сезон
Голосование
отопление