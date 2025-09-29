29 сентября 2025, 14:20
Три автомобиля столкнулись на мосту в Петрозаводске
Авария осложнила движение на дороге между Кукковкой и Древлянкой
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня днем в Петрозаводске произошла дорожная авария на дороге между Кукковкой и Древлянкой. Столкнулись три автомобиля.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. На месте работают сотрудники полиции. Движение на участке дороги затруднено.
