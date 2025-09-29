Три автомобиля столкнулись на мосту в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске произошла дорожная авария на дороге между Кукковкой и Древлянкой. Столкнулись три автомобиля.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. На месте работают сотрудники полиции. Движение на участке дороги затруднено.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске.