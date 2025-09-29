29 сентября 2025, 14:57
Общество

Громкие работы потревожат во вторник жителей Карелии

Взрывы прогремят на карьере в Кондопожском районе
Взрыв на картинке
Фото: freepik

Во вторник, 30 сентября, в Кондопожском районе прогремят взрывы. Об этом сообщает паблик администрации района.

В период с 9 до 20 часов на карьере месторождения «Суна» будут проводиться взрывные работы. Жителей и гостей района попросили сохранять спокойствие.

Нахождение людей в опасной зоне в радиусе 500 метров будет запрещено. Перед взрывами будут видны сигнальные ракеты, также подадут звуковые сигналы.

