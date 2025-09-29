В российском регионе будут отбирать звание почетного гражданина

Законодательную новину ввели в Курской области. Губернатор Александр Хинштейн решил не только вручать почетное звание, но и лишать его.

Глава региона подписал законопроект, вносящий изменения в законодательство по наградам Курской области. Об этом рассказала «Газета.Ru».

Оснований для лишения звания почетного гражданина области даже при совершении серьезных проступков ранее не было. По мнению чиновника, законопроект решит несколько задач, в том числе теперь стало возможно присваивать звание почетному гражданину Курской области посмертно.

Органы местного самоуправления присваивают почетное звание в знак признательности за особые заслуги перед городом или регионом в различных сферах деятельности.