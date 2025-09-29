135 тысяч молодых россиян призовут в армию

Подписан указ об осеннем призыве на службу. Документ подписал глава государства.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 год призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе», - гласит текст документа.

Президент Владимир Путин поручил призвать на службу 135 тысяч человек, а также уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых уже истек.