29 сентября 2025, 13:54
Происшествия

Дерево превратилось в огненный факел на кладбище в Карелии

Дерево касалось электрических проводов и загорелось, людей попросили временно не посещать могилы
пожар на кладбище
фото стопкадр

Очевидцы запечатлели, как на кладбище в Прионежском районе среди могил вспыхнуло дерево. Предположительно, высокое дерево могло касаться проводов.

пожар на кладбище

 

В администрации Шуйского поселения людей попросили временно не посещать могилы близких. Энергетикам сообщили о неполадках на высоковольтной линии электропередачи.

24 сентября специалисты спилили дерево. В организации заявили, что оборудование электросетевой компании работает в штатном режиме.

спиленное дерево

 

После того, как опасность устранили, шуйские чиновники сообщили, что посещать кладбище стало безопасно.

