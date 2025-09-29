Дерево превратилось в огненный факел на кладбище в Карелии

Очевидцы запечатлели, как на кладбище в Прионежском районе среди могил вспыхнуло дерево. Предположительно, высокое дерево могло касаться проводов.

В администрации Шуйского поселения людей попросили временно не посещать могилы близких. Энергетикам сообщили о неполадках на высоковольтной линии электропередачи.

24 сентября специалисты спилили дерево. В организации заявили, что оборудование электросетевой компании работает в штатном режиме.

После того, как опасность устранили, шуйские чиновники сообщили, что посещать кладбище стало безопасно.