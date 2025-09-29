Пожилые люди смогут бесплатно ездить в транспорте в Петрозаводске

В день пожилого человека, 1 октября, МУП «Городской транспорт» проведет традиционную акцию в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик учреждения.

Все городские троллейбусы, а также муниципальные автобусы №16, 18, 23, 30 и 31 будут возить людей старше 60 лет бесплатно. Акция будет действовать только один день.

Пенсионеры смогут бесплатно проехать в транспорте при предъявлении документа, подтверждающего возраст.

