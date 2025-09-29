29 сентября 2025, 14:07
Пожилые люди смогут бесплатно ездить в транспорте в Петрозаводске
Троллейбусы и муниципальные автобусы будут бесплатно возить пенсионеров 1 октября
Фото: «Петрозаводск говорит»
В день пожилого человека, 1 октября, МУП «Городской транспорт» проведет традиционную акцию в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик учреждения.
Все городские троллейбусы, а также муниципальные автобусы №16, 18, 23, 30 и 31 будут возить людей старше 60 лет бесплатно. Акция будет действовать только один день.
Пенсионеры смогут бесплатно проехать в транспорте при предъявлении документа, подтверждающего возраст.
Ранее сообщалось о том, что внедорожник опрокинулся сегодня утром в Петрозаводске.