Отчим сдал в полицию пасынка в Карелии

В Прионежском районе перед судом предстанет 15-летний юноша. Он обвиняется в совершении угона, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в июле этого года молодой человек взял ключи от автомобиля, принадлежащего его отчиму, и решил покататься с другом по поселку. Во время поездки ребята записали несколько видеороликов, один из которых увидела мать подростка. Она сразу позвонила сыну. Тот припарковал машину у дома, и в этот момент его заметил сосед. Он рассказал о произошедшем отчиму юноши, который обратился в полицию.

Уголовное дело направлено в суд. За содеянное несовершеннолетнему придется ответить по всей строгости закона.

