Обезьяну-убийцу поймали в Таиланде

В провинции Яла (Таиланд) поймали макака-убийцу, напавшего на 67-летнего местного жителя. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Thaiger.

Макак ворвался в дом пожилого мужчины и набросился на него. Агрессивная обезьяна откусила пенсионеру часть ноги и неоднократно его укусила. От полученных травм мужчина скончался. Тело мужчины нашел племянник. Погибший лежал в луже крови и сжимал в руках металлический прут.

Спустя три дня после фатального инцидента примат попался в клетку с приманкой.

По другим данным, за несколько дней до гибели мужчины макак уже нападал на местных жителей и ранее укусил того же пенсионера в плечо. Сообщается, что в доме погибшего содержалась самка макаки. По версии специалистов, агрессивный самец искал животное и действовал на этой почве.