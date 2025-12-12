В общественной бане в Карелии откроют спа-комплекс

В городской бане в Сортавале появится спа-комплекс. Джакузи и новую парилку планируют открыть в начале 2026 году. О планах по развитию городского банного комплекса рассказал глава округа в соцсети. Сауну с джакузи откроют на бюджетные деньги.

Париться и отдыхать сразу смогут пять человек. Спа-комплекс будет представлять из себя комнату отдыха, душевые, джакузи и парилку. Сейчас закупают мебель, основное оборудование установлено.

За 2025-й год общественную баню посетили около 30 тысяч человек, среди гостей стало намного больше туристов.