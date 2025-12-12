12 декабря 2025, 11:34
Женщина и ребенок погибли от отравления газом в российском регионе
В Челябинской области выясняются обстоятельства смерти людей в собственной квартире
В Челябинской области два человека погибли от отравления газом в своей квартире. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия случилась в квартире жилого дома в поселке Ракитный в ночь на 12 декабря. В помещении были обнаружены тела 65-летней женщины и 4-летней девочки. В больницу в тяжелом состоянии доставили 6-летнего мальчика. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать отравление газом.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Следователи изучают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о том, что тела супругов найдены в квартире дома в Саратове. Они также могли отравиться.