21 августа 2025, 06:30
Столбик термометра поднимется сегодня в Карелии до плюс 17 градусов
Жителям и гостям республики рассказали о погоде на сегодня
фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14, +16, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +12, +17 градусов.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Суоярви, Калевале днем +14;
В Олонце, Пудоже, Кондопоге, Медвежьегорске днем +16;
В Сегеже днем +15;
В Сортавале днем +17.