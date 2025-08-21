Столбик термометра поднимется сегодня в Карелии до плюс 17 градусов

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14, +16, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +12, +17 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Суоярви, Калевале днем +14;

В Олонце, Пудоже, Кондопоге, Медвежьегорске днем +16;

В Сегеже днем +15;

В Сортавале днем +17.