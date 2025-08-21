На площади Кирова дебошир угрожал пистолетом стражу порядка

ЧП произошло ровно 20 лет назад рядом с Музеем изобразительных искусств РК. Около четырех утра на тротуаре хулиганы сломали музейный рекламный щит. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Петрозаводска, компания пьяных молодых людей возвращалась из бара, располагавшегося недалеко от площади Кирова. По дороге они повздорили, между ними завязалась драка, в результате которой досталось и рекламному щиту – один из молодых людей решил выместить злость на застекленном сооружении с подсветкой.

Все это заметил наряд милиции, который дежурил на площади Кирова. Когда милиционеры попытались остановить разбушевавшихся хулиганов, один из них достал пистолет, которым стал угрожать сотрудникам милиции. Благодаря подоспевшему подкреплению, хулигана удалось разоружить. Правда, другой злоумышленник, сломавший рекламный щит, успел скрыться. Все данные о нем милиционерам стали известны, его отправили в розыск. Ущерб от произошедшего оценили примерно в 100 тысяч рублей.

Карелия в 2005 году вошла в семерку регионов, участвовавших в проекте информатизации системы образования. Проект реализовали совместно правительство РФ и Международный банк реконструкции и развития. Благодаря участию в этом проекте Карели в течение трех лет должна была получить 3,5 миллиона долларов на информатизацию всех городских и сельских школ республики.

«Доска и мел вскоре исчезнут из школ» - мечтали тогда учителя. А на смену им обещали прийти проекторы и компьютерное моделирование. В конце октября по всей республике собирались заработать 17 межшкольных методических компьютерных центров. Почти половина всех учителей Карелии там смогла научиться работать с новыми информационными технологиями.

«Используя обыкновенное средство презентации, как PowerPoint, можно показывать все не на пальцах, не рисовать мелом на доске, а использовать мультимедийный проектор и показывать детям все в живую например, учебный фильм», – объяснил Андрей Мельников, начальник отдела анализа, стратегического планирования и автоматизации.

В тех же центрах планировалось обеспечивать учителей новыми компьютерными программами. А также там можно было продолжать общаться со своими учителями дистанционно. Все центре должны были быть объединены в одну сеть, что дало бы равные возможности городским и сельским школьникам. Контролировать работу проекта обещал Координационный центр при Институте повышения квалификации учителей. Там только с виду было все спокойно. Но за два месяца нужно было успеть распределить технику по районам. Коробок было – до потолка. Нужно было найти и отправить на обучение специалистов, которые затем смогли бы учить педагогов из районов.

«У нас в школах есть компьютеры – государство в школы поставило компьютеры, государство подключило все школы к интернету (процесс сейчас идет). Но нужно научить людей, как всем этим пользоваться», - пояснил Александр Белый, зам.заведующего Координационного центра.

Карелия тогда отстояла свое право представлять Северо-Западный округ в этой новой программе.

«Эксперты посчитали наше участие в ней целесообразным по многим параметрам», - отметил Андрей Мельников. Карелия обогнала многие регионы по степени компьютеризации. В нашей республике на один компьютер приходилось по 32 ученика в среднем. В других регионах – по 80. Эксперты утверждали, что этот проект перевернет не только представление об обучении у педагогов, но перестроиться придется и руководителям школ – управлять новым образовательным процессом предстояло по-новому. Видимо, чтобы руководителям было легче перестроиться, директор каждой школы по целевой программе готовился получить ноутбук.

Возле здания Детско-юношеской спортивной школы №1 на улице Повенецкой загорелись два автомобиля, которые принадлежали этой школе. По словам руководства школы, один из автомобилей был уже списан. А вот второй был на ходу. То, что машины горят, заметил вахтер, он же набрал «01». По словам пожарных, им потребовалось не больше пяти минут, чтобы потушить пламя. Ситуация особой опасности для окружающих не представляла. Так как в бензобаках автомобилей не было топлива, то ничего серьезного произойти не могло.

Объединенными усилиями пожарных и их добровольных помощников удалось спасти находившийся рядом с местом происшествия УАЗик. Скорей всего, пожар возник по вине подростков, которые часто забирались в кузов одного из автомобилей и могли его поджечь. К счастью, в этом ЧП никто не пострадал, кроме техники.

Таким было 21 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.