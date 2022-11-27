27 ноября 2022, 16:43
Ректор консерватории Алексей Кубышкин в программе «Открытая дверь»
Свежий выпуск программы Светланы Пушкиной
Алексей Александрович Кубышкин четыре года назад стал ректором Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова, которая отмечает в эти дни свое 55-летие.
Консерватория - со своими традициями и замечательными выпускниками. Их более 5 тысяч: исполнителей, композиторов, дирижеров, актеров, музыковедов. Всемирную славу завоевали пианист Александр Лубянцев и звезда мировой оперы Юлия Маточкина, лауреаты конкурса имени П.И. Чайковского.
Что нового внес в работу ректор и дирижер Симфонического оркестра Петрозаводской консерватории Алексей Кубышкин, которому нет еще и 40 лет? А что осталось неизменным? Об этом в программе «Открытая дверь» (Видео).