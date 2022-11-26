Памятник Перхину будет одним из лучших в Петрозаводске

Памятник вобрал в свое художественное решение несколько местных символов. Молоточек - мастеровые Карелии строили Санкт-Петербург, карельский «малахит» Чупы и Шокшинский кварцит – эти камни заложены в треногу постамента (они, кстати, украшают собой весь мир), а филигранно изготовленные пасхальные яйца Фаберже воспитывали вкус российских государей.

Что касается местоположения, то тоже попали в десятку. Набережная переполнена абстрактными работами, и ей не хватало классики - только «Ротонда» и Шредеровский Петр. И вставший под беломраморной балюстрадой классический Михаил Евлампиевич оказался очень к месту. (Видео)