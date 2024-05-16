Рекорд по получению паспортов россиянами поставлен в Финляндии

В прошлом году в Финляндии поставлен рекорд по числу получивших паспорта этой страны. Большинство новых граждан россияне, передает 16 мая Yle, ссылаясь на финский Статистический центр.

За прошлый год гражданами Финляндии стали 12 224 человека. Из них 1 906 — это россияне, на втором месте – выходцы из Ирана (1 517 человек), потом идут жители Сирии (805 граждан) и Сомали (728 человек).

- В минувшем году финское гражданство получили на 2 026 человек больше, чем в 2022 году. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году,

- сообщает Yle.

В среднем новым гражданам Финляндии 29 лет, из них 5 803 мужчины и 6 421 – женщины. Прежнее гражданство сохранили 93 процента тех, кто получил новое. // фото: pixabay.com