15 мая 2024, 15:34
Финляндия

Финны намерены упростить конфискацию жилья у россиян

В Финляндии будут изымать квартиры россиян с долгами за жилищно-коммунальные услуги

В Финляндии изменят закон, чтобы упростить процедуру изъятия жилья у граждан России. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на финский на Минюст.

Конфисковывать по упрощенному протоколу будут жилье, владельцы которого просрочили оплату за ЖКХ. Дело в том, что из-за санкций оплатить коммунальные услуги с территории России теперь невозможно. Обмениваться данными с российскими организациями запретила Финляндия.

До нового законопроекта изъять квартиры не могли без предварительного уведомления. Но с доставкой таких писем также есть проблемы.

Теперь для конфискации жилья достаточно будет опубликование решения об изъятии в некоем «официальном вестнике». // фото: pixabay.com

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Финляндия
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