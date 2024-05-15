Финны намерены упростить конфискацию жилья у россиян

В Финляндии изменят закон, чтобы упростить процедуру изъятия жилья у граждан России. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на финский на Минюст.

Конфисковывать по упрощенному протоколу будут жилье, владельцы которого просрочили оплату за ЖКХ. Дело в том, что из-за санкций оплатить коммунальные услуги с территории России теперь невозможно. Обмениваться данными с российскими организациями запретила Финляндия.

До нового законопроекта изъять квартиры не могли без предварительного уведомления. Но с доставкой таких писем также есть проблемы.

Теперь для конфискации жилья достаточно будет опубликование решения об изъятии в некоем «официальном вестнике». // фото: pixabay.com