13 июля 2023, 17:46
Реконструкция сетей изменит движение на площади Гагарина
В мэрии объяснили, как теперь проезжать по площади в центре города
Схема движения изменится с 14 июля на площади Гагарина в столице Карелии. Неудобства для водителей вызваны реконструкцией теплосетей.
Проехать от проспекта Ленина в сторону железнодорожного вокзала можно будет только по центральной полосе, сообщили в мэрии. С крайней левой полосы поворот разрешат в направлении Красноармейской. У дома №2 на площади Гагарина запретят остановку.
Водителей призвали внимательно смотреть на знаки.