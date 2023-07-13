Реконструкция сетей изменит движение на площади Гагарина

Схема движения изменится с 14 июля на площади Гагарина в столице Карелии. Неудобства для водителей вызваны реконструкцией теплосетей.

Проехать от проспекта Ленина в сторону железнодорожного вокзала можно будет только по центральной полосе, сообщили в мэрии. С крайней левой полосы поворот разрешат в направлении Красноармейской. У дома №2 на площади Гагарина запретят остановку.

Водителей призвали внимательно смотреть на знаки.