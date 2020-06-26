Рекламные конструкции демонтируют в Петрозаводске

Более 70 незаконных рекламных конструкций будет демонтировано в Петрозаводске, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

В 2020 году мэрией карельской столицы продолжается работа, направленная на выявление незаконно установленных рекламных конструкций и их демонтаж. Администрацией заключено два договора, в рамках исполнения которых предполагается демонтаж 72 конструкций различного типа. Подрядчики приступили к работам.

В мэрии напоминают, что установка и эксплуатация рекламных конструкций без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

Лицо, допустившее установку и эксплуатацию незаконно установленной рекламной конструкции, подлежит административной ответственности. За нарушение действующего законодательства РФ в первом квартале 2020 года УМВД по г. Петрозаводску возбуждено 16 дел о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Размер штрафа составляет до одного миллиона рублей.