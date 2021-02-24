24 февраля 2021, 21:18
Происшествия

Регистратор снял жесткое ДТП на въезде в Петрозаводск

Два автомобиля разлетелись в стороны после столкновения на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе

Сегодня в 8:54 утра на пересечении Пряжинского и Шуйского шоссе в Петрозаводске произошла авария. Момент ДТП попал в объектив регистратора проезжавшего рядом автомобиля, ролик публикует dtpptz.

На кадрах видно, как один из автомобилей поворачивал налево на Шуйское шоссе. Второй участник аварии ехал прямо в сторону центра города.

После столкновения транспортные средства разлетелись по проезжей части. Движение на этом участке дороги оказалось заметно осложнено.

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