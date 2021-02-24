Регистратор снял жесткое ДТП на въезде в Петрозаводск

Сегодня в 8:54 утра на пересечении Пряжинского и Шуйского шоссе в Петрозаводске произошла авария. Момент ДТП попал в объектив регистратора проезжавшего рядом автомобиля, ролик публикует dtpptz.

На кадрах видно, как один из автомобилей поворачивал налево на Шуйское шоссе. Второй участник аварии ехал прямо в сторону центра города.

После столкновения транспортные средства разлетелись по проезжей части. Движение на этом участке дороги оказалось заметно осложнено.