Изрезанный ножом мужчина умер в подъезде дома в Петрозаводске

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по обвинению 50-летнего горожанина в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на 20 февраля в одном из домов. По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, затеял конфликт со своим 69-летним родственником. Он набросился на оппонента с ножом и нанес ему серьезные ранения. После этого мужчина выволок пенсионера в подъезд и оставил его умирать на ступеньках. Пожилой человек скончался.

Нападавший арестован. Сейчас следователи изучают обстоятельства совершенного преступления. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото nashchelyabinsk.ru