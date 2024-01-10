Регистрация участников рыбатлона уже началась

В состязаниях по новому виду спорта могут принять участие люди всех возрастов, независимо от пола и спортивной подготовки.

«Карельский этап Всероссийских соревнований по зимнему рыбатлону-2024» пройдет 17 февраля на озере Шуезеро в Беломорском районе в туристическом комплексе «Шуезеро». Участие — бесплатное, призов — много!»

— призывают организаторы всех желающих в сообществе «Рыбатлон Карелия»

Правила эстафеты просты: рыбаку как можно быстрее нужно поймать всего две рыбы, а лыжнику — пробежать два круга по 1,5 километра и обогнать соперников.

Спортсмены утверждают, что без удачи здесь не обойтись. В этих соревнованиях (0+) каждый может испытать свое счастье.//фото скрин видео