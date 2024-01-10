10 января 2024, 08:30
Регистрация участников рыбатлона уже началась
Организаторы необычных соревнований, которые совмещают лыжный спорт и рыбалку, объявили о начале регистрации участников
В состязаниях по новому виду спорта могут принять участие люди всех возрастов, независимо от пола и спортивной подготовки.
«Карельский этап Всероссийских соревнований по зимнему рыбатлону-2024» пройдет 17 февраля на озере Шуезеро в Беломорском районе в туристическом комплексе «Шуезеро». Участие — бесплатное, призов — много!»
— призывают организаторы всех желающих в сообществе «Рыбатлон Карелия»
Правила эстафеты просты: рыбаку как можно быстрее нужно поймать всего две рыбы, а лыжнику — пробежать два круга по 1,5 километра и обогнать соперников.
Спортсмены утверждают, что без удачи здесь не обойтись. В этих соревнованиях (0+) каждый может испытать свое счастье.//фото скрин видео