Рецидивиста задержали при попытке украсть шоколад и тушенку

В торговом центре Петрозаводска задержали молодого человека, находившегося в розыске.

Поздним вечером 9 февраля 27-летний посетитель попытался похитить шоколад и тушенку. Ущерб мог составить около двух тысяч рублей. Его задержали росгвардейцы и передали полиции.

По сообщению вневедомственной охраны, молодого человека подозревают в нескольких имущественных преступлениях, совершенных в Петрозаводске и Сегежском районе. (фото odin.ru)