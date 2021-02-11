11 февраля 2021, 09:54
Рецидивиста задержали при попытке украсть шоколад и тушенку
Молодой человек находился в розыске
В торговом центре Петрозаводска задержали молодого человека, находившегося в розыске.
Поздним вечером 9 февраля 27-летний посетитель попытался похитить шоколад и тушенку. Ущерб мог составить около двух тысяч рублей. Его задержали росгвардейцы и передали полиции.
По сообщению вневедомственной охраны, молодого человека подозревают в нескольких имущественных преступлениях, совершенных в Петрозаводске и Сегежском районе. (фото odin.ru)