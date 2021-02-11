Вор вынес дорогую технику из гаража на севере Карелии

В полицию Кемского района обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то вынес из его гаража технику - лодочные моторы и баки, бензогенератор, зарядное устройство и т.д. Ущерб составил 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские нашли большую часть украденного в заброшенном здании, расположенном неподалеку. Под подозрение попал 22-летний мужчина. Он признался в краже и сообщил, что проник в гараж, отжав ворота. С собой он унес небольшую часть похищенного, а остальные вещи на санках перевез в укромное место, рассчитывая забрать позже.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото niva-kurtamysh.com