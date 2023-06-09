Ребенок выпал из окна и погиб в Москве, обвинение предъявлено няне

В Москве трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. От полученных травм дошкольник скончался, сообщает столичное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 8 июня. Ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, нашли у жилого дома на улице Кустанайской. От полученных повреждений мальчик умер.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выяснилось, что мальчика оставили с подругой матери, которая систематически за ним приглядывала. На этот раз женщина не уследила за своим воспитанником. В итоге ребенок оказался на балконе и выпал из окна.

Няня допрошена в качестве обвиняемой. Идет сбор доказательств по делу. // Фото: t.me/skmoscowgsu