09 июня 2023, 10:51
Ребенок выпал из окна и погиб в Москве, обвинение предъявлено няне
В столице следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика
В Москве трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. От полученных травм дошкольник скончался, сообщает столичное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла 8 июня. Ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, нашли у жилого дома на улице Кустанайской. От полученных повреждений мальчик умер.
Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выяснилось, что мальчика оставили с подругой матери, которая систематически за ним приглядывала. На этот раз женщина не уследила за своим воспитанником. В итоге ребенок оказался на балконе и выпал из окна.
Няня допрошена в качестве обвиняемой. Идет сбор доказательств по делу. // Фото: t.me/skmoscowgsu