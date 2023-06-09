Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в стране будет короткой в связи с празднованием Дня России. Об этом напомнили в Роструде, пишет ТАСС.

Праздник в этом году выпадает на понедельник, который станет выходным днем. Таким образом, рабочая неделя начнется во вторник, 13 июня, и завершится в пятницу, 16 июня.

Наличие дополнительного выходного никак не скажется на зарплате россиян, получающих оклад, отметил специалист сервиса Superjob Александр Южалин. Он также напомнил, что июнь - один из самых выгодных месяцев в году для отпуска.

Следующие длинные выходные будут ждать россиян только в ноябре. // Фото: unsplash.com