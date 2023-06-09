Дополнительный воздушный коридор для полетов на юг откроют в России

Еще один воздушный коридор для авиарейсов на юг скоро откроют в России. Об этом осведомленные источники сообщили РБК.

Второй воздушный коридор запустят 12 июня, это позволит уменьшить время полетов и увеличить пропускную способность. Пилоты одной из авиакомпаний получили соответствующие извещения. Но официальных подтверждений от Минтранса и Росавиации пока что нет.

Самолеты сейчас облетают часть воздушного пространства, которое было закрыто после 24 февраля прошлого года. Действует лишь один коридор, он пропускает 15 самолетов в час.

Им могут пользоваться только авиаперевозчики, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции и обратно. Остальные рейсы летают через Казахстан. // фото: unsplash.com