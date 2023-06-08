«Ладу Веста» оснастят «автоматом» до конца 2023 года

Lada Vesta с автоматической коробкой передач собираются начать производить уже в этом году. Продажи могут начаться на рубеже этого и следующего годов. Такое мнение высказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, сейчас проводятся испытания.

«Наша основная задача сейчас - поставить коробку автомат на флагман нашей продуктовой линейки Lada Vesta. Мы это сделаем до конца этого года»,

- цитирует Соколова РИА Новости.

Автомобили собираются выпускать с вариатором китайского производства. В перспективе автоматической коробкой передач планируют оснастить также модели Granta. // фото с сайта lada.ru