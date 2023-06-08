Ядовитый сидр готовили из спирта, украденного со склада МВД

Расследование о массовом отравлении в России напитком «Мистер Сидр» привело на склад МВД в Самарской области, где хранились конфискованные вещи. Партия жидкости хранилась там с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных. Однако впоследствии спирт был украден. Предположительно, его могли применять при изготовлении опасного пойма, жертвами которого стали десятки россиян.

В силовых структурах Самарской области начались увольнения. Глава МВД Владимир Колокольцев освободил от должности замглавы МВД по Самарской области генерал-майора Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений, сообщает РБК.

Также уволят начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковника Александра Ремнева.

В рамках дела задержали двух жителей Самары, сержанта полиции, охранявшего склад. Предположительно, он помог злоумышленникам, пустив их на склад. // фото unsplash.com